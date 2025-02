N'Djaména : L'École d'Art Oratoire et du Leadership Tchad diplôme ses nouvelles promotions

Le 23 février 2025, l'École d'Art Oratoire et du Leadership Tchad a tenu une cérémonie de remise des attestations de fin de formation dans la salle de l'ONAMA. Cette cérémonie a honoré les apprenants des 14e à 19e promotions, baptisées « Pr Mahmoud Youssouf Khayal ». Parmi les personnalités présentes figuraient le coach Daoud Youssouf Mahamaden, la directrice Raouda Hamat Bong Awaré, ainsi que de nombreuses autres personnalités.



Dans son allocution de bienvenue, le président de l'organisation, Moustapha Mahamat Seid, a souligné que l'école est devenue une référence incontournable à N'Djamena grâce à la qualité de sa formation. Il a également précisé que la promotion « Pr Mahmoud Youssouf Khayal » rend hommage à un homme d'exception qui a servi le pays avec courage et professionnalisme.



Le coach Daoud Youssouf Mahamaden a ouvert son discours avec le dicton : « La vie appartient à ceux qui ne dorment pas et à ceux qui se lèvent tôt. » Il a insisté sur l'importance du travail acharné pour obtenir des résultats, encourageant les lauréats à faire preuve d'assiduité, de discipline et de rigueur. Selon lui, si ces principes sont appliqués, l'avenir des diplômés sera prometteur.



Il a également exhorté les apprenants à redoubler d'efforts, soulignant la forte compétitivité sur le marché de l'emploi. Il a comparé l'homme à un oiseau, affirmant que sans effort, il risque de mourir de faim.



Les lauréats, émus, ont exprimé leur gratitude envers l'École d'Art Oratoire et du Leadership Tchad pour la formation reçue et les opportunités offertes. Cette cérémonie a ainsi marqué une étape importante dans leur parcours professionnel.