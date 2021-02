N'Djamena : L'UNET se désolidarise des marches pacifiques

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 4 février 2021, le Bureau exécutif de l’Union Nationale des Etudiants Tchadiens (UNET) et la Chambre de délégués, section de l’université de N’Djamena, « portent à la connaissance de l’opinion nationale et internationale, que certains étudiants se sont alignés derrière certains leaders de la société civile et des partis politiques, au nom de l’UNET, pour participer à la marche pacifique du 5 au 6 février 2021 ».



Organisation apolitique, l’UNET tient à se désolidariser de cette action tendant à participer à cette marche. Par ailleurs, l’UNET rappelle que s’il n’est pas interdit d’épouser une vision politique, il importe que cela se fasse dans un cadre purement personnel. L’organisation estudiantine met en garde sur le fait que tout acte posé par un étudiant, pendant la marche programmée, ne saurait engager l’UNER, section de l’Université de N’Djamena.



Enfin, il est demandé à la plateforme syndicale revendicatrice et au gouvernement, de trouver un terrain d’entente pour la reprise des cours dans un bref délai. Il faut rappeler que le communiqué a été conjointement signé par le secrétaire exécutif adjoint du l’Union Nationale des Etudiants Tchadiens (UNET), Azibert Malloua et le président de la Chambre des délégués, Adoum Abakar Abdoulaye.