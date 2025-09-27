Alwihda Info
TCHAD

N'Djaména : Le smartphone, un outil qui menace la culture de la lecture approfondie chez les jeunes


Alwihda Info | Par - 28 Septembre 2025


À N'Djaména, le téléphone intelligent est passé du statut de simple gadget de communication à celui d'outil de recherche omniprésent dans les milieux scolaires et universitaires. Si cette technologie facilite un accès instantané à l'information, son usage non encadré suscite de vives inquiétudes quant à son impact négatif sur la lecture approfondie et la capacité de concentration des élèves et étudiants.


  L'ère de la recherche fastidieuse dans les bibliothèques semble révolue. Le smartphone, avec des outils comme Google ou ChatGPT, permet d'obtenir des réponses quasi immédiates. Chanceline, étudiante en Sciences de l'Information et de la Communication, témoigne : « Avec le téléphone, cela me permet de chercher rapidement ce que je veux, surtout quand il s'agit de cours ou bien les questions de recherche. »

 
Cet avantage indéniable a toutefois un coût. La rapidité de la recherche numérique semble avoir altéré le goût pour la lecture longue et la méditation que requiert un livre physique. Ali, un autre étudiant, confirme cette mutation : « Moi maintenant, prendre mon temps pour faire la lecture, c'est pas facile. Si j'ai besoin de faire une lecture, je recharge MB, puis je consulte Google ou ChatGPT, puis c'est tout. » L'apprentissage tend à privilégier l'efficacité et le fragment d'information, au détriment de l'analyse globale et de la construction nuancée du savoir.
 

La distraction, nouvelle ennemie de la rigueur

 
L'argument majeur contre l'usage non encadré du téléphone réside dans son potentiel de distraction colossal. L'appareil, en même temps qu'il ouvre la porte du savoir, offre un boulevard vers le divertissement permanent. Les notifications, les réseaux sociaux comme TikTok, et les applications de jeux transforment le smartphone en un piège à attention, détournant les jeunes de leurs études.

 
Ce phénomène est d'autant plus préoccupant que le téléphone est souvent perçu comme un outil de luxe pour s'affirmer socialement dans la capitale tchadienne. Amandine, une mère, s’alarme : « J'ai une fille qui est devenue accro au téléphone, elle ne veut même plus réviser ses leçons. » L'addiction aux écrans menace directement la discipline et la rigueur nécessaires à la réussite scolaire.
 

Encadrer l'usage : l’enjeu de l’éducation à la maîtrise numérique

 
Si le téléphone Android est un facilitateur d'accès à l'information, il est aussi un puissant facteur de déconcentration. Le défi pour le système éducatif n'est plus d'interdire, mais d'encadrer l'usage de cet outil.

 
L'enjeu crucial réside dans l'éducation à la maîtrise numérique. Les apprenants doivent développer la capacité à distinguer l'outil de recherche de la source de divertissement, et à retrouver le chemin du livre et de la lecture longue pour une construction solide du savoir. L'avenir de l'apprentissage dépendra de la capacité à transformer l'écran distrayant en un partenaire de concentration responsable.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


