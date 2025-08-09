Alwihda Info
TCHAD

N’Djamena : Plus de 1164 livres collectés pour alimenter une bibliothèque religieuse


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 9 Août 2025


​Le Comité d’organisation du centenaire de l’Église Évangélique du Tchad (EET) mène, du 9 au 31 août 2025, une collecte de livres intitulée « Opération dons de livres », destinée à alimenter la Bibliothèque historique et de culture évangélique.


N’Djamena : Plus de 1164 livres collectés pour alimenter une bibliothèque religieuse
Cette bibliothèque a été créée par la Décision n° 110/EET/BGEET/P/2025 du 25 juin 2025, afin de marquer le centenaire de l’EET.

Le lancement officiel de l’opération a eu lieu ce samedi 9 août 2025 à l’EET n° 10 de N’Djamena, en présence des responsables du Bureau général de l’EET (BGEET).

La cérémonie a réuni plusieurs responsables religieux de l’Église évangélique du Tchad ainsi que des fidèles. Cette collecte de livres prépare l’événement du centenaire de l’EET, prévu du 13 au 17 janvier 2026.

Selon le président du BGEET : « Faire don de livres pour la bibliothèque du centenaire, c’est préserver la mémoire pour les générations présentes et futures. C’est aussi un signe de maturité dans la foi des fidèles. »

Le Comité d’organisation invite toute personne de bonne volonté à contribuer à cette œuvre pour faire avancer la parole de Dieu.
Les contributions peuvent prendre la forme de dons en nature ou financiers, destinés à l’achat d’ouvrages physiques ou numériques. Les outils informatiques sont également acceptés.

Les dons peuvent être déposés dans toutes les églises EET ou via les numéros de téléphone communiqués par le Comité d’organisation.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
