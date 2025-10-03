N'Djamena : Un jeune homme poursuivi pour abus sexuels présumés sur une mineure de 16 ans





Initialement, lors de sa première comparution, l'accusé avait nié les faits qui lui étaient reprochés.

Cependant, le dossier a pris un tournant suite au témoignage de la mère de la victime. La mère, ayant constaté un changement d'attitude chez sa fille après qu'elle ait tardé à revenir d'une course, l'a interrogée. La jeune fille a alors révélé avoir été abusée sexuellement par le jeune homme mis en cause, précisant qu'il s'agissait de la troisième fois.

Défense de l'accusé

Face à ces accusations, le jeune homme a tenté de se justifier en déclarant que la victime lui aurait dit qu'elle avait déjà 18 ans. Il a ajouté qu'il ne s'expliquait pas son geste et qu'il regrettait son acte.





L'affaire est désormais entre les mains de la justice, qui devra déterminer les circonstances exactes des faits et établir la culpabilité de l'accusé.