TCHAD

N’Djamena accueille la 7ᵉ session du Conseil d’Administration de la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 18 Août 2025


Le ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, en partenariat avec African Parks Network (APN), a organisé ce lundi 18 août 2025, à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena, la 7ᵉ session ordinaire du Conseil d’Administration de la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi (RNCE).


Les travaux ont été présidés par Koularambaye Julien, président du Conseil d’administration, en présence de responsables du ministère, de partenaires techniques et financiers, ainsi que de représentants des communautés locales.

Cette rencontre de haut niveau visait à consolider la gouvernance participative et la transparence dans la gestion de ce patrimoine naturel et culturel, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Parmi les points inscrits à l’ordre du jour figuraient la présentation de l’état d’avancement des activités de la RNCE pour le premier semestre 2025, l’examen et l’adoption de la clôture budgétaire 2024, ainsi que l’approbation des recommandations issues des précédentes sessions.

Les échanges ont également porté sur l’intégration des communautés locales dans la gouvernance de la réserve, un enjeu essentiel pour renforcer la participation citoyenne et garantir une gestion inclusive. La session a enfin permis de définir une feuille de route et des perspectives pour assurer la préservation durable de la biodiversité du massif de l’Ennedi, reconnu pour sa valeur écologique et culturelle exceptionnelle.

Pour les organisateurs, cette 7ᵉ session représente « un moment clé pour renforcer la gouvernance participative et la transparence dans la gestion de la Réserve de l’Ennedi », afin d’assurer la protection et la valorisation de ce site de renommée nationale et internationale.



Tchad : Le ministère de l'Éducation Nationale instaure une journée de salubrité citoyenne

