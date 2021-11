N’Djamena : la communauté Sar (Ennedi Ouest) installe son chef de communauté

Dans son mot de bienvenue, Ahmat souleymane Mahamat, président du comité d'organisation, a indiqué que ce geste s'inscrit dans la "diplomatie traditionnelle qui, est une arme pacifique qui nous lie aux autres communauté dans la paix, l'amour et du vivre ensemble".



Quant au général Idriss Dokony, il a relevé dans son intervention que la "politesse n'est pas une faiblesse, et le respect ne s'impose pas mais se gagne". À cet effet, Dokony invite toutes les figures traditionnelles à élaborer des cadres juridiques afin de solutionner les cas communautaires pour que la solidarité et la paix s'imposent.



Clôturant la cérémonie d'installation, le représentant du sultan de N’Djamena a entrelacé officiellement le turban sur le chef de communauté Sar à N’Djamena. Il l’a assuré de son soutien et accompagnement au de sa mission.