TCHAD N'Djamena : la couverture de santé universelle mise en oeuvre cette année en phase pilote

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Février 2021









"Dès cette année, la couverture de santé universelle doit être mise en oeuvre dans la ville de N'Djamena comme programme pilote", a-t-il indiqué.



La priorité sera accordée aux démunis qui, grâce aux moyens à mobiliser, pourront recevoir gratuitement des soins. Depuis quelques mois, les acteurs de la santé, notamment les délégations provinciales, réfléchissent de façon concertée, aux modalités de mise en oeuvre de la couverture santé universelle.



Fin juin 2019, dans un courrier adressé au ministère de la Santé publique, le président de la République a demandé "à ce qu'il y ait les possibilités financières dans le budget pour prendre en charge les personnes démunies" dès 2020.



L’instauration de la Couverture Santé Universelle (CSU) au Tchad vise à améliorer les conditions de vie des populations en facilitant l’accès des tchadiens à un minimum de soins de santé de qualité.



La CSU permettra l’accès de toutes les populations à un paquet de soins de base, et entend contribuer à la diminution de la part de paiement direct dans le financement de santé, protéger la population contre le risque de basculer dans la pauvreté, et orienter l’effort fiscal vers les personnes pauvres, tout en permettant à ceux qui ont une capacité financière de contribuer au financement de la santé universelle.



Au Tchad, les droits à la santé et à la sécurité sociale sont inscrits dans la constitution de 2018. Le pays à l’instar des pays en développement est confronté à des défis sanitaires majeurs.



