N'Djamena : la police disperse la marche du CAMOJET

N'Djamena - Des militants du Collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad (CAMOJET) ont manifesté mercredi matin à Moursal, dans le 6ème arrondissement. Le CAMOJET proteste contre le non-respect de la promesse d'intégration des 20.000 jeunes à la Fonction publique et le manque de transparence dans le processus, a expliqué lundi le coordinateur Douksia Senghor.



La manifestation du CAMOJET a été interdite la veille par le ministère de la Sécurité publique, par crainte de troubles à l'ordre public.



Plusieurs jeunes sont descendus dans la rue et ont brandi des affiches, avant d'être dispersés par la police.