N'Djamena : le 3e arrondissement règlemente les horaires des bars, boites de nuit et alimentations

Le secrétaire général de la commune du 3ème arrondissement de la ville de N'Djamena, Mahamat Tahir Djibrine Brahim, a signé le 15 mars une note circulaire encadrant les horaires d'ouverture et de fermeture des bars, boites de nuit et alimentations.



Les détenteurs devront respecter les horaires d'ouverture et de fermeture d'activités comme suit :

- Les jours ouvrables (lundi à vendredi) : 10h à 23 heures ;

- Les week-end : 10h à 24 heures.



Les responsables de la sécurité du 3ème arrondissement sont chargés de l'exécution de la note circulaire.