TCHAD

N'Djamena : le Conseil communal adopte un budget ajusté et des réformes majeures


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 13 Septembre 2025


L’Hôtel de ville de N’Djamena a abrité, ce samedi 13 septembre 2025, les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil communal. Ouvertes par Mme Amina Kodjiana, Déléguée générale du gouvernement auprès de la commune, les discussions ont principalement porté sur les ajustements du budget communal pour l’année 2025. Objectif : optimiser la gestion des finances publiques et renforcer la transparence dans l’utilisation des ressources de la ville.


À l’issue des débats, les conseillers communaux ont adopté une série de mesures ambitieuses visant à moderniser la municipalité et à améliorer le cadre de vie des habitants.

Les principales décisions adoptées :

  1. Adoption d’un budget révisé
    Le budget communal de l’année 2025 a été officiellement revu et adopté, assorti de recommandations précises pour garantir une mise en œuvre efficace. Cette révision répond aux réalités du terrain et aux priorités de développement de la capitale.

  2. Revalorisation des forces municipales
    L’assemblée a validé la revalorisation des grades de la police municipale et des sapeurs-pompiers, ainsi qu’une augmentation des primes de risque pour ces derniers. Une décision saluée comme un signe fort de soutien à ceux qui assurent quotidiennement la sécurité des citoyens.

  3. Création de nouveaux leviers pour les grands projets
    Le Conseil a voté la création de l’Agence municipale des grands travaux, chargée de piloter les projets d’infrastructures majeurs, et de la Régie publicitaire communale, destinée à moderniser l’affichage urbain et à générer de nouvelles recettes.

  4. Institution d’une médaille d’honneur
    Une distinction communale a été instaurée pour récompenser les fonctionnaires et citoyens qui se sont particulièrement illustrés au service de la collectivité.

  5. Modernisation de l’administration
    Un nouveau Règlement intérieur du personnel communal et une Charte graphique modernisée ont été adoptés afin d’harmoniser les pratiques administratives et de définir l’identité visuelle de la mairie.



