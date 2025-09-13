N'Djamena : le Conseil communal adopte un budget ajusté et des réformes majeures

Adoption d’un budget révisé

Le budget communal de l’année 2025 a été officiellement revu et adopté, assorti de recommandations précises pour garantir une mise en œuvre efficace. Cette révision répond aux réalités du terrain et aux priorités de développement de la capitale.

Revalorisation des forces municipales

L’assemblée a validé la revalorisation des grades de la police municipale et des sapeurs-pompiers, ainsi qu’une augmentation des primes de risque pour ces derniers. Une décision saluée comme un signe fort de soutien à ceux qui assurent quotidiennement la sécurité des citoyens.

Création de nouveaux leviers pour les grands projets

Le Conseil a voté la création de l’Agence municipale des grands travaux, chargée de piloter les projets d’infrastructures majeurs, et de la Régie publicitaire communale, destinée à moderniser l’affichage urbain et à générer de nouvelles recettes.

Institution d’une médaille d’honneur

Une distinction communale a été instaurée pour récompenser les fonctionnaires et citoyens qui se sont particulièrement illustrés au service de la collectivité.