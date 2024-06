N'Djamena : le ministre de l'Aménagement supervise les travaux de curage des caniveaux

Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mahamat Assileck Halata, a rappelé aux responsables des entreprises de redoubler d'efforts dans le cadre du curage des caniveaux et de ramasser les ordures pour les déposer sur les sites dédiés.



"Nous avons demandé aux responsables des différentes entreprises de doubler les efforts dans le cadre du ramassage des ordures avec le suivi de l'unité de gestion", a-t-il déclaré.



Le président de la République a mis l'accent sur l'injection de millions dans le cadre du curage des caniveaux, conformément au pacte signé avec les différents responsables d'entreprises. Ces derniers doivent se mettre au travail pour que les ordures soient ramassées dans un délai de 24 heures. "L'objectif principal de notre descente sur le terrain est de faire le constat", a-t-il ajouté.



La campagne de curage des ouvrages de drainage de la ville de N'Djamena est financée par le Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience Urbaine à N'Djamena (PILIER), financé par la Banque Mondiale.