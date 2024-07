N’Djamena : le partenariat Tchad-France célébré lors de la fête nationale française

A cette occasion, monsieur le général de division Eric OZANNE, commandant les FFS, « a tenu à saluer chaleureusement les camarades et frères d’armes tchadiens, amis indéfectibles de la France ».



Un peloton de l’armée de l’air tchadienne était présent sur les rangs, aux côtés des militaires français, et plusieurs militaires tchadiens ont été décorés de la médaille de la défense nationale française, saluant le courage de ces soldats et symbolisant le partenariat militaire opérationnel liant ces deux nations.



La cérémonie s’est achevée par un défilé aérien de trois Mirages 2000-D.