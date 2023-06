N'Djamena : les lauréats de la faculté des sciences économiques et de gestion reçoivent leurs parchemins

Ibrahim Moussa Youssouf, enseignant-chercheur à l'Université de N'Djamena, souligne l'importance de cette formation professionnelle en tant que pilier du développement socio-économique du Tchad. "J'encourage les jeunes à entreprendre, car ils sont désormais équipés pour réfléchir, élaborer des idées, progressivement les transformer en projets et rechercher des financements. La pertinence du projet permettra de convaincre les partenaires financiers et d'accéder à des ressources", déclare-t-il.



Il exprime sa gratitude envers tous les partenaires, le corps enseignant et les parents qui ont cru en ces jeunes et les ont formés pendant trois ans. Il souhaite aux lauréats une belle réussite et beaucoup de succès dans leurs projets futurs.



À cette occasion, des attestations ont été remises au parrain, aux enseignants, aux partenaires et un cadeau spécial a été offert au parrain en signe de reconnaissance.



Certains lauréats ont été submergés par l'émotion lorsqu'ils ont reçu leur parchemin, laissant échapper des larmes de joie.