TCHAD

N'Djamena : risques Sanitaires accrus avec l'arrivée de la saison des pluies


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 31 Août 2025


À N'Djamena, la saison des pluies a mis en lumière un risque de santé publique majeur. Les marchés de la capitale, notamment celui de Dembé, sont considérés comme des foyers potentiels de maladies comme le choléra en raison de leur extrême insalubrité. L'absence de mesures d'hygiène et la vente de produits frais à même le sol favorisent la prolifération des microbes.


La saison des pluies à N'Djamena soulève des inquiétudes majeures concernant l'éclatement de cas de choléra, en raison de l'insalubrité alarmante dans les marchés de la capitale.

 
Les marchés des quartiers périphériques, notamment celui de Dembé dans le 7e arrondissement, sont des foyers potentiels de contamination. L'hygiène y est pratiquement inexistante. Après chaque pluie, ces marchés deviennent boueux et envahis par les déchets, rendant la situation encore plus préoccupante.


Abakar, un résident, exprime son indignation : "Ce marché est un vrai foyer de microbes. Les policiers municipaux passent pour prendre de l'argent, mais rien ne change."


 
Fatimé, vendeuse de légumes, se sent impuissante face à la situation : "On vend ici parce que c’est là que les clients passent. Quand il pleut, c’est sale, mais on n’a pas le choix."

 
Mahamat, un jeune du quartier, dénonce le manque de réactivité des autorités : "Les gens s’exposent à des maladies graves comme le choléra. Mais personne ne vient nettoyer, ni sensibiliser."


La combinaison de déchets solides et liquides, ainsi que l'absence de latrines, crée un environnement propice à la propagation de maladies.  Les vendeurs, assis sur le sol, trient et vendent des produits frais au milieu des eaux stagnantes, augmentant le risque de contamination.


Sans une réaction rapide des autorités municipales et sanitaires, N'Djamena risque de faire face à une nouvelle flambée épidémique. Il est crucial d'améliorer les conditions d'hygiène dans ces marchés pour protéger la santé des habitants et éviter une crise sanitaire majeure. Des mesures doivent être prises pour assainir ces espaces de vente et sensibiliser la population aux risques sanitaires.
 



