N'Djamena : risques Sanitaires accrus avec l'arrivée de la saison des pluies
Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 31 Août 2025
À N'Djamena, la saison des pluies a mis en lumière un risque de santé publique majeur. Les marchés de la capitale, notamment celui de Dembé, sont considérés comme des foyers potentiels de maladies comme le choléra en raison de leur extrême insalubrité. L'absence de mesures d'hygiène et la vente de produits frais à même le sol favorisent la prolifération des microbes.
La saison des pluies à N'Djamena soulève des inquiétudes majeures concernant l'éclatement de cas de choléra, en raison de l'insalubrité alarmante dans les marchés de la capitale.
