INTERNATIONAL NGO International Film Festival 2023 annonce la sélection des films en compétition de 14 pays

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Juillet 2023



Le NGO International Film Festival (NGOIFF), un festival international du film pour le secteur à but non lucratif axé sur les films de solutions d'intérêt humain dans l'écosystème du développement international, a annoncé aujourd'hui sa sélection de films en compétition pour son prochain troisième événement annuel de remise de prix, qui se tiendra du 11 au 13 octobre 2023, à Nairobi, au Kenya.

Dédié à la promotion d'une culture d'ouverture et de partage des connaissances, le festival présente des films du monde entier qui mettent en lumière des solutions réelles à des problèmes mondiaux réels - à la fois à travers les films eux-mêmes, mais aussi à travers des ateliers, des sessions de connaissances et des opportunités de réseautage.



Expliquant la genèse de cet événement annuel, le fondateur et directeur du festival, Taye Balogun, a déclaré : "Il y a trop de contenus divertissants pour nos jeunes, et cela doit changer. Nous avons besoin de contenus qui nous incitent à penser et à agir de manière positive. Et ce contenu se trouve souvent dans les histoires d'impact des organisations à but non lucratif."



Le NGOIFF, qui en est à sa troisième édition, se positionne comme un partenaire éducatif viable sur quatre continents, avec des relations établies avec des institutions en Afrique, en Australie, en Europe et en Amérique du Nord, sous la forme d'un contenu et d'un matériel pédagogiques à explorer dans les salles de classe et les séminaires, avec un accès complet à la cinémathèque numérique du NGOIFF. En outre, le festival propose également un programme de révision par les étudiants afin d'impliquer les jeunes aspirants au changement en contribuant à des critiques écrites de films sélectionnés qui seront publiées sur le site web du NGOIFF et dans la littérature du festival.

Films présélectionnés en compétition pour le NGOIFF 2023



Avec 2209 films soumis cette année, le jury féminin du NGOIFF, composé de 12 membres estimés des États-Unis, du Kenya, de l'Afghanistan, du Royaume-Uni, de l'Iran, du Danemark, de l'Italie, du Nigeria et de l'Australie, a présélectionné 20 films de réalisateurs et réalisatrices de 14 pays, dont la République islamique d'Iran, Taïwan, l'Espagne, la Fédération de Russie, les Pays-Bas, l'Inde, l'Italie, l'Ouganda, le Kenya, la Turquie, la République de Corée, le Sri Lanka, l'Indonésie et la Slovénie. Chaque film a été sélectionné en fonction de sa capacité à captiver le spectateur avec des sujets de réflexion liés aux thèmes du festival, à savoir l'éducation, la sécurité alimentaire et l'égalité, tout en offrant une narration profonde qui met en lumière divers aspects de l'expérience humaine.



Les 20 films seront projetés pendant le festival, et les juges prendront leurs décisions finales concernant les prix du jury pour la reconnaissance spéciale des films individuels à la fin du festival.



"En plus des 20 films annoncés aujourd'hui, nous présenterons également 20 autres films hors compétition, qui seront annoncés à une date ultérieure. Vous pouvez vous attendre à voir une histoire extraordinaire et le dynamisme du cinéma contemporain des 5 continents. Notre processus de sélection vise à présenter un cinéma dialectique réalisé par de grands maîtres et de jeunes talents des cinq continents", a déclaré Donatello Fumarola, le programmateur du festival pour 2023.





