Namibie : la BAD approuve le Document de stratégie pays pour un financement de 1,78 milliard de dollars

Le Document de stratégie pays de la Namibie s’aligne sur les quatre points cardinaux du Groupe de la Banque, la Vision 2030 de la Namibie et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le Document de stratégie pays (DSP) pour la Namibie prévoyant un financement de 1,78 milliard de dollars pour soutenir la transformation de l’économie et la croissance inclusive au cours de la période 2025-2030.



Ce financement devrait ouvrir la voie à la création d’emplois et à la diversification économique, tout en s’attaquant aux principaux défis auxquels fait face l’un des pays les plus inégalitaires au monde : le chômage des jeunes dépasse 40 % et le revenu par habitant a chuté, passant de 5 942 dollars en 2012 à 4 240 dollars en 2024.



« Cette stratégie marque un tournant décisif pour le développement de la Namibie », a déclaré Moono Mupotola, directrice générale adjointe pour l’Afrique australe et cheffe du bureau pays du Groupe de la Banque africaine de développement en Namibie. « En nous focalisant sur les infrastructures stratégiques et le développement du capital humain, nous jetons les bases d’une croissance inclusive qui profitera à tous les Namibiens, en particulier aux jeunes », a poursuivi Mme Mupotola.



La stratégie est axée sur deux priorités. La première consiste à investir dans les infrastructures de transport, d’énergie et d’eau afin de réduire les coûts des entreprises, d’améliorer la productivité et de faire de la Namibie un pôle logistique régional.



Ces investissements renforceront la facilitation des échanges dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine, amélioreront la sécurité énergétique grâce aux énergies renouvelables et élargiront l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieu rural.



La seconde priorité vise à stimuler le capital humain grâce à une formation technique et professionnelle adaptée au marché qui crée des passerelles entre l’éducation et l’emploi, soutenant le développement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et favorisant l’autonomisation économique des femmes.



La mise en œuvre devrait permettre de diversifier l’économie au-delà de l’exploitation minière et de l’agriculture, d’intégrer les MPME dans les chaînes de valeur régionales et de renforcer les capacités de production tout en créant des milliers d’emplois directs et indirects.



L’amélioration des infrastructures permettra d’accroître l’accès à l’électricité, passant de 59,5 % à une couverture universelle, de renforcer les liaisons commerciales avec l’Angola et la Zambie et de réduire les coûts logistiques. La stratégie soutient également les engagements climatiques de la Namibie et fait du pays un leader dans le domaine de l’hydrogène vert. «



Les récentes impositions de droits de douane des États-Unis et les réductions de l’aide publique au développement ont accentué les pressions sur l’économie de la Namibie », a déclaré Mme Mupotola. « Notre stratégie renforce la résilience en diversifiant les marchés d’exportation, en approfondissant l’intégration régionale et en développant les capacités de production nationales », a-t-elle souligné.



La stratégie s’appuie sur le bilan d’une décennie de la Banque en Namibie, où elle a investi 658,1 millions de dollars dans des projets tels que l’expansion du port de Walvis Bay, la modernisation du réseau ferroviaire et le financement de 27 établissements d’enseignement répartis sur l’ensemble des 14 régions du pays.



Le Document de stratégie pays de la Namibie s’aligne sur les Quatre points cardinaux du Groupe de la Banque, la Vision 2030 de la Namibie et l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Sa mise en œuvre commence immédiatement, les premières opérations étant attendues pour le début de l’année 2026.





