AFRIQUE Nations Unies : le comité des 10 sur la réforme du conseil de sécurité tient sa 10ème réunion ministérielle à Brazzaville

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 12 Janvier 2023



La réflexion sur la position commune africaine relative à la réforme du conseil de sécurité des Nations Unies se mène au Congo, ce 12 janvier 2023. La réunion ministérielle consacrée à ce sujet s’ouvre tout à l’heure à Kintélé, non loin de Brazzaville, sous la coordination du président congolais, Denis Sassou N’Guesso.

La ville de Kintélé, à quelques kilomètres au nord de Brazzaville, arrosée par le majestueux fleuve Congo accorde son hospitalité aux ministres des dix pays membres du C10 (comité des 10) de l’Union Africaine. Ces ministres participent à la 10ème réunion de cette instance de l’UA qui réfléchit sur la réforme du conseil de sécurité des Nations Unies.



La réunion se tient dans un contexte marqué par l’impasse des négociations intergouvernementales et la pression des Etats africains pour l’aboutissement du processus de réforme, tel que ressorti lors de la 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Ce contexte est aussi marqué par la forte bipolarisation observée au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité des Nations Unies, suite à la guerre en Ukraine.



Selon des sources bien indiquées, la réunion de Brazzaville devrait permettre aux participants de réaffirmer leur solidarité au consensus d’Ezulwini et à la Déclaration de Syrte. Ils bâtiraient également à l’issue de leur réunion, une nouvelle stratégie susceptible de faire progresser ce processus.



La réunion de Brazzaville connaitra la participation des pays membres du Comité, à savoir l’Algérie et la Libye, représentant l’Afrique du Nord, le Sénégal et la Sierra Leone pour l’Afrique de l’Ouest, le Kenya et l’Ouganda pour l’Afrique de l’Est, l’Afrique australe sera représentée par la Zambie et la Namibie, alors que la Guinée Equatoriale et le Congo représenteront l’Afrique Centrale.



A noter que, la 9ème réunion ministérielle du Comité des dix Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine sur la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies (C10), s’est tenue les 19 et 20 janvier 2022 à Kampala en Ouganda.





