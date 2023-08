Niger : 17 soldats tués dans une nouvelle attaque terroriste à Koutougou (Tillabéri)

Aux environs de 13h30 le 15 aout 2023, un détachement des Forces Armées Nigériennes (FAN) en mouvement entre Boni et Torodi a été victime d’une embuscade terroriste aux abords de la localité de Koutougou (52 km au sud-ouest de Torodi), a souligné dans un communiqué le ministère de la Défense.



« Le bilan provisoire de cette nouvelle attaque dans la zone des trois frontières, vers la frontière Burkinabé, est : 17 soldats tués et 20 autres blessés. Une centaine de terroristes ont été également neutralisés au cours de l’attaque », a précisé l’armée.

D’après l’armée, « la prompte réaction des militaires et la riposte aéroterrestre engagée sur les lieux de l’accrochage ont permis de traiter l’ennemi » et ce mercredi, au lendemain de l’attaque, une opération de ratissage est toujours en cours pour traquer l’ennemi.



« Coté ennemi, deux colonnes de plus d’une cinquantaine de motos chacune détruites, soit plus d’une centaine de terroristes neutralisés, au cours de leur repli », a indiqué Niamey qui « présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés ».