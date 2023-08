Niger : Air Algérie et Air Burkina poursuivent leur desserte du pays

« Ces derniers jours, certaines compagnies aériennes se sont vu attribuer des dérogations de la part des putschistes leur permettant de continuer à desservir la capitale du pays », pourtant officiellement, l’espace aérien du Niger est fermé depuis le 6 août dernier, « et il le sera au moins jusqu’au dimanche 20 août », a rapporté ce vendredi 18 aout 2023, le journal Le Monde.



« Du cas par cas est donc possible. Air Algérie a d’ailleurs continué d’opérer des vols cette semaine, lundi et vendredi soir, tandis qu’Air Burkina a desservi Niamey mercredi après-midi. Ces vols s’effectuent néanmoins au compte-goutte », a constaté le journal.



« Les avions repartent pleins comme des œufs », a raconté au journal, un expatrié qui vit dans la capitale et préfère rester anonyme. « De surcroît, les places sont chères et font l’objet d’une autorisation spéciale auprès des autorités ».



« Ces deux compagnies sont les seules pour l’heure à avoir obtenu ces autorisations. Un traitement de faveur qui se justifierait par la volonté de la junte de ne pas s’isoler complètement alors que le régime burkinabé a affiché son soutien aux putschistes et que ces derniers ne veulent en aucun cas se mettre Alger à dos », a souligné Le Monde.



Le 6 aout, la junte au pouvoir au Niger a annoncé la fermeture de son espace aérien. La décision des militaires putschistes de Niamey d'interdire le survol du pays a entraîné des annulations et des déroutements de vols. Elle s'ajoute à la fermeture de la Libye, du Soudan et aux menaces au Mali.