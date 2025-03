Niger : Investiture du Général Abdourahamane Tiani, Président de la République

Cette cérémonie, qui s'est tenue en présence de hauts dignitaires, de personnalités politiques et de membres de la société civile, symbolise l'engagement du nouveau président à mettre en œuvre les résolutions issues des Assises Nationales. Ce rassemblement a pour but de tracer une feuille de route pour le développement et la stabilité du Niger, en consolidant la démocratie et en répondant aux attentes des citoyens.



Engagement envers le Peuple

Dans son discours d'investiture, le Général Tiani a souligné son engagement à œuvrer pour le bien-être du peuple nigérien, en prenant en compte les défis économiques, sociaux et sécuritaires auxquels le pays est confronté. Il a promis de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour garantir une gouvernance inclusive et transparente.

Importance des Assises Nationales

Les Assises Nationales ont permis de recueillir les aspirations et les préoccupations de la population, favorisant ainsi un dialogue ouvert sur l'avenir du Niger. Les résolutions adoptées lors de ces assises serviront de base aux réformes à venir dans divers domaines, allant de la sécurité à l'éducation, en passant par la santé et le développement économique. L'investiture du Général Abdourahamane Tiani en tant que Président marque une étape cruciale pour le Niger. Les mois à venir seront déterminants pour la mise en œuvre des engagements pris lors des Assises Nationales, avec l'espoir d'un avenir prometteur pour la nation nigérienne, fondé sur la paix, la prospérité et la cohésion sociale.