Niger : La nouvelle cheffe de la diplomatie américaine, FitzGibbon « ne présentera pas officiellement ses lettres de créance » à la junte

À la demande du secrétaire d’État américain, Antony J. Blinken, l’ambassadrice Kathleen FitzGibbon s’est rendue à Niamey pour diriger la mission diplomatique des Etats-Unis d’Amérique au Niger et « soutenir les efforts visant à résoudre la crise politique en ce moment critique », a annoncé samedi 19 aout 2023, le département d’Etat des Etats-Unis.



Mais « en raison de la crise politique actuelle au Niger, l’ambassadrice FitzGibbon ne présentera pas officiellement ses lettres de créance » aux putschistes, a souligné Washington. « Son arrivée n’indique pas un changement de notre position politique, mais répond au besoin d’une direction de haut niveau de notre mission à un moment difficile », a réitéré le gouvernement américain.



La mission diplomatique de cette ambassadrice au Niger, « consistera à plaider en faveur d’une solution diplomatique qui préserve l’ordre constitutionnel au Niger et de la libération immédiate du président Bazoum, de sa famille et de toutes les personnes détenues illégalement » depuis le coup d’état du 26 juillet dernier.



« En sa qualité de diplomate de haut rang, ayant une longue expérience de l’Afrique de l’Ouest, elle est particulièrement bien placée pour prendre la tête des efforts du gouvernement américain en faveur de la communauté américaine et de la préservation de la démocratie acquise de haute lutte par le Niger », a estimé le département d’Etat américain.



Pour rappel, la nomination de Kathleen Fitzgibbon, une diplomate d’expérience avec plusieurs années en poste en Afrique, a été confirmée par le Sénat le 27 juillet, au lendemain du coup d’État.