Niger : La poursuite contre Bazoum est « une nouvelle forme de provocation », selon la Cédéao

La Communauté économique de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) a souligné dans un communiqué ce lundi 14 aout 2023 qu’elle a appris avec « stupéfaction » la volonté exprimée par la junte du Niger d’engager des poursuites contre le président Mohamed Bazoum pour « haute trahison » contre la patrie.



L’instance régionale de l’Afrique de l’Ouest a indiqué qu’elle « condamne cette démarche qui constitue une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires » du Niger « de rétablir l’ordre constitutionnel par des moyens pacifiques ».



La Cédéao a par ailleurs souligné que M. Bazoum « reste le président démocratiquement élu » du Niger et reconnu par son instance. Elle a par ailleurs condamné la « détention illégale » de M. Bazoum et appelé à sa « libération immédiate » ainsi qu’à « son rétablissement dans ses fonctions ».



Dimanche 13 aout, les putschistes au Niger ont annoncé leur intention de « poursuivre » le président déchu, Mohamed Bazoum, pour « haute trahison » et "atteinte à la sûreté" de l’État. En outre, ils dénoncent les sanctions « inhumaines » infligées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.