Niger : La souveraineté nationale et le développement du pays discutés entre le Président Abdourahamane Tiani et plusieurs délégations de haut niveau

Le Ministre malien a également souligné la convergence de vues entre le Président Tiani et ses homologues sur le rôle crucial du numérique en tant que moteur du progrès, tout en mettant en garde contre ses éventuels effets négatifs. Il a salué la volonté politique et la clairvoyance du Chef de l'État nigérien, qui appelle à une utilisation du numérique au service de l'humain et capable de résoudre les problèmes concrets auxquels font face les populations.



Dans l'après-midi, le Président du CNSP a rencontré une délégation chinoise de haut niveau, dirigée par l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger. Cette rencontre témoigne de la volonté des autorités nigériennes de renforcer la coopération régionale et internationale dans des domaines stratégiques tels que le numérique, tout en réaffirmant la souveraineté nationale comme principe fondamental de l'action publique. Elle met également en évidence l'engagement du Président Tiani à promouvoir un développement inclusif et durable, en accord avec les aspirations profondes de la population nigérienne.







le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et Chef de l'État de la République du Niger, a reçu en audience, le jeudi 18 avril 2024, plusieurs délégations de haut niveau, dont les ministres en charge des questions numériques du Burkina Faso et du Mali, une délégation chinoise conduite par l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine, Son Excellence Monsieur Jiang Feng, ainsi que le Comité Directeur de l'Union des Scolaires Nigériens (USN). Ces rencontres ont été l'occasion d'aborder des sujets cruciaux liés à la souveraineté nationale et au développement du pays.



Lors de la première audience accordée au Docteur Aminata Zerbo Sabane, Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques du Burkina Faso, et à Monsieur Alhamdou Ag Ilyène, Ministre de la Communication, de l'Économie Numérique et de la Modernisation de l'Administration du Mali, accompagnés de leur homologue nigérien, les hôtes ont salué l'engagement résolu des autorités de la transition à œuvrer pour un Niger souverain et prospère. La Ministre burkinabè a exprimé sa satisfaction quant aux orientations données par le Président Tiani, soulignant l'importance de placer les préoccupations des populations au cœur des politiques publiques et de faire du numérique un véritable levier de développement socio-économique pour les pays de la région.