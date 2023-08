Niger : Le Burkina Faso autorise exceptionnellement l'exportation de céréales en signe de solidarité

Dans un communiqué officiel en date du 15 novembre 2022, le Ministère burkinabè du Développement Industriel, du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (MDICAPME) avait annoncé la suspension des exportations de certaines céréales telles que le mil, le maïs, le sorgho et le niébé sur l'ensemble du territoire national.



Cependant, dans un nouvel élan de solidarité envers le peuple nigérien, le Secrétaire Permanent du Guichet Unique du Commerce et de l'Investissement a émis un communiqué complémentaire le 11 août 2023. Ce dernier annonce une opération exceptionnelle de délivrance d'Autorisations Spéciales d'Exportation (ASE) spécifiquement pour les céréales susmentionnées. Ces autorisations seront exclusivement accordées pour des exportations à destination du Niger qui fait face aux sanctions de la CEDEAO.



Les opérateurs économiques intéressés par cette possibilité sont ainsi invités à soumettre leurs demandes aux services compétents du Ministère en charge du commerce.