Niger : Le Premier ministre à la tête d’une importante délégation en visite à Moscou, Ankara et Téhéran

La délégation comprendra des ministres clés tels que ceux de la Défense, du Pétrole, de la Jeunesse et des Sports, de l’Agriculture, du Commerce et de la Santé. Cette initiative vise à diversifier les partenariats internationaux du Niger dans des domaines variés tels que la défense, l'agroalimentaire, l'énergie, les équipements de santé et le pétrole.



Cette démarche reflète l'engagement du gouvernement nigérien à explorer des opportunités de coopération avec un large éventail d'acteurs internationaux pour le bénéfice mutuel.