Niger : Le Président Tiani reçoit une délégation russe de haut rang

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Niger et la Russie, deux pays partageant des défis communs en matière de sécurité et de développement. Elle fait suite à plusieurs échanges de haut niveau ces derniers mois, témoignant de la volonté des deux nations d'approfondir leur partenariat stratégique.



Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération dans divers domaines, notamment la sécurité et défense. Lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, renforcement des capacités des forces armées nigériennes, coopération militaire et technique.



Des Investissements russes au Niger dans les secteurs des mines, de l'énergie, des infrastructures et de l'agriculture, échanges commerciaux et promotion du développement durable. Autres domaines d'intérêt commun sont l’éducation, la santé, la culture et les sports.



Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à respecter mutuellement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre, promouvoir la paix et la stabilité dans la région, lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière et œuvrer pour un développement économique et social durable.



Cette visite de haut niveau illustre l'importance croissante des relations entre le Niger et la Russie dans un contexte de défis régionaux croissants. La coopération entre les deux pays devrait contribuer à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement dans la région du Sahel.



La visite du Vice-ministre russe de la Défense au Niger marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour une coopération mutuellement bénéfique dans un contexte de défis régionaux communs.