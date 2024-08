Niger : Les forces américaines ont quitté leur base d’Agadez

Cette cérémonie de fermeture définitive de la base de drones américains s'est tenue en présence des responsables militaires nigériens et américains. Ce retrait fait suite à une demande du régime militaire au pouvoir au Niger depuis un an, qui avait exigé en mars 2024 que les Etats-Unis quittent le territoire nigérien.



Début juillet 2024, les soldats américains de la base de Niamey avaient déjà tous quitté le pays. Seuls restaient quelque 200 éléments de la base de drones d'Agadez, qui ont désormais aussi été retirés.



La France a également retiré ses troupes du Niger, et l'Allemagne va terminer le retrait de ses derniers soldats à la fin du mois d'août 2024.



Cet événement marque la fin de la présence militaire américaine au Niger, conformément à la volonté du nouveau régime au pouvoir dans ce pays sahélien.