Niger :Manifestation à Agadez contre la présence militaire américaine

Les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la présence américaine et ont brandi des pancartes demandant le retrait des troupes. Certains ont également brûlé des drapeaux américains.



Cette manifestation met en évidence le sentiment anti-américain croissant au Niger, où la présence militaire américaine est de plus en plus impopulaire. La population locale estime que les soldats américains ne contribuent pas à la sécurité du pays et qu'ils sont responsables de violations des droits humains.



Le gouvernement nigérien a appelé au calme et a déclaré qu'il était en discussion avec les États-Unis sur le futur de la coopération militaire entre les deux pays. Il reste à voir si ces discussions aboutiront au retrait des troupes américaines du Niger.