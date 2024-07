Niger : Niamey accueille le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel (AES) le 6 juillet

Ce sommet inaugural constitue une plateforme stratégique pour les trois nations sahéliennes afin de mutualiser leurs efforts et de coordonner leurs actions face aux menaces multidimensionnelles qui pèsent sur la région. La sécurité régionale, fragilisée par la présence persistante de groupes armés non étatiques, sera au cœur des discussions. Les questions relatives à la bonne gouvernance, à la promotion des droits humains et à la lutte contre la corruption seront également abordées, en vue de renforcer les institutions démocratiques et de consolider l'Etat de droit dans la région.



Le Président de la République du Niger, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, a lancé un appel solennel à la population nigérienne, en particulier celle de Niamey et ses environs, à se mobiliser massivement pour réserver un accueil chaleureux et fraternel aux Chefs d'Etat et à leurs délégations. Cette mobilisation populaire symbolisera l'engagement du peuple nigérien à soutenir l'Alliance des Etats du Sahel et à œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement de la région.



Le premier Sommet des Chefs d'Etat de l'AES s'inscrit dans une dynamique résolue de coopération et de solidarité entre les pays membres. Il représente une étape cruciale dans le processus de construction d'un Sahel uni, stable et prospère, capable de relever les défis du présent et de bâtir un avenir meilleur pour ses populations.



En conclusion, ce sommet historique marque un tournant décisif dans la coopération régionale au Sahel. Il ouvre la voie à une collaboration renforcée entre les Etats membres de l'AES pour relever les défis communs et promouvoir un développement durable et inclusif dans la région.