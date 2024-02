Niger : Niamey convoite l’armement turc

Cette démarche s'inscrit dans une volonté claire du gouvernement nigérien d'améliorer sa sécurité nationale et sa capacité à faire face aux menaces qui pèsent sur son territoire. Le choix de se tourner vers la Turquie s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, la Turquie est reconnue comme un acteur majeur dans le domaine des industries militaires avec des technologies avancées et une expertise reconnue. De plus, les liens historiques entre les deux pays remontent à plusieurs décennies et ont toujours été caractérisés par une coopération solide.



Lors de leur visite en Turquie, les responsables nigériens ont eu l'occasion d'évaluer différentes options en matière d'équipement militaire. Parmi les entreprises industrielles visitées figuraient des entreprises spécialisées dans la fabrication d'avions de combat, de véhicules blindés et même de systèmes électroniques sophistiqués.