Niger: Niamey et Moscou s'accordent pour renforcer leur coopération militaire

« Le Niger et la fédération de Russie ont signé, ce lundi 4 décembre 2023 à Niamey, un document d'entente pour renforcer leur coopération dans le domaine de la défense. Le document a été paraphé par le ministre d’Etat nigérien à la défense, le Général de corps d’armée, Salifou Mody et le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le Colonel Général Evkurouv Lunus-Bek, en visite au Niger. La délégation russe a été par la suite reçu en audience par le Président du CNSP et Chef de l'Etat, Abdourahamane Tiani », a rapporté Actu Niger.