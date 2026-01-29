Alwihda Info
AFRIQUE

Niger-Türkiye : Un partenariat sécuritaire au cœur de la souveraineté nigérienne


Alwihda Info | Par - 30 Janvier 2026


Au lendemain d'une visite de terrain auprès des troupes à la Base 101, le Chef de l'État a reçu le diplomate turc pour consolider une coopération militaire qui s'est considérablement densifiée ces dernières années. Les échanges ont souligné une convergence de vues sur la gestion des défis sécuritaires au Sahel.


  Le 29 janvier 2026, Son Excellence le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger, a reçu en audience S.E.M. Ozgür Çinar, Ambassadeur de la Türkiye au Niger, au Palais de la Présidence.


 

Échanges Constructifs

  Les discussions ont porté sur divers sujets d'intérêt commun, avec un accent particulier sur la sécurité, un domaine crucial pour les deux nations. L'ambassadeur turc a profité de cette occasion pour saluer les relations de coopération solide établies entre le Niger et la Turquie, notamment dans le secteur sécuritaire.


 

Présence de Hauts Fonctionnaires

  L’audience s'est également tenue en présence de Dr. Soumana Boubacar, Ministre et Directeur de Cabinet du Président, qui a agi en tant que Porte-Parole du Gouvernement.


 

Contexte de Cooperation

  Cette rencontre illustre l'engagement des deux pays à renforcer leurs liens diplomatiques et à collaborer sur des enjeux critiques, telles que la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix dans la région. La Turquie, tout en consolidant ses relations avec le Niger, continue de proposer son expertise dans des domaines essentiels pour la sécurité et le développement.



 
