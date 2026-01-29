Le 29 janvier 2026, Son Excellence le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger, a reçu en audience S.E.M. Ozgür Çinar, Ambassadeur de la Türkiye au Niger, au Palais de la Présidence.
Niger-Türkiye : Un partenariat sécuritaire au cœur de la souveraineté nigérienne
Alwihda Info | Par Peter Kum - 30 Janvier 2026
Au lendemain d'une visite de terrain auprès des troupes à la Base 101, le Chef de l'État a reçu le diplomate turc pour consolider une coopération militaire qui s'est considérablement densifiée ces dernières années. Les échanges ont souligné une convergence de vues sur la gestion des défis sécuritaires au Sahel.
