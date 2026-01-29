Niger-Türkiye : Un partenariat sécuritaire au cœur de la souveraineté nigérienne







Le 29 janvier 2026, Son Excellence le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger, a reçu en audience S.E.M. Ozgür Çinar, Ambassadeur de la Türkiye au Niger, au Palais de la Présidence.





Échanges Constructifs Les discussions ont porté sur divers sujets d'intérêt commun, avec un accent particulier sur la sécurité, un domaine crucial pour les deux nations. L'ambassadeur turc a profité de cette occasion pour saluer les relations de coopération solide établies entre le Niger et la Turquie, notamment dans le secteur sécuritaire.





Présence de Hauts Fonctionnaires L’audience s'est également tenue en présence de Dr. Soumana Boubacar, Ministre et Directeur de Cabinet du Président, qui a agi en tant que Porte-Parole du Gouvernement.





Contexte de Cooperation Cette rencontre illustre l'engagement des deux pays à renforcer leurs liens diplomatiques et à collaborer sur des enjeux critiques, telles que la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix dans la région. La Turquie, tout en consolidant ses relations avec le Niger, continue de proposer son expertise dans des domaines essentiels pour la sécurité et le développement.







