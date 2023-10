Niger / Tentative d’évasion de Bazoum : Ce sont des « accusations montées de toutes pièces » (Collectif des avocats de Bazoum)

Au Niger, le collectif des avocats de Bazoum Mohamed a appelé dans un communiqué de presse ce vendredi 20 octobre 2023 à la « libération immédiate » de l’ancien Président du Niger et de sa famille, « détenus au secret » et « sans accès au monde extérieur et à leurs avocats ».



Ces derniers rejettent les « accusations montées de toutes pièces contre le Président Bazoum » selon lesquelles le Président déchu du Niger et sa famille « auraient été appréhendé après qu’ils ont tenté de s’évader selon un communiqué publié ce jeudi 19 octobre « par la junte militaire ».