Niger – Togo : le Général Abdourahamane Tiani et Faure Gnassingbé s’accordent à mieux faire face aux menaces sécuritaires

Le déplacement effectué ce vendredi 9 décembre 2023 par le Président de la transition du Niger à Lomé au Togo, a été « l’occasion pour les deux chefs d’Etat de réaffirmer leur volonté d’approfondir la coopération bilatérale, et de mieux faire face aux menaces sécuritaires », a affirmé vendredi, la présidence togolaise.



Selon Lomé, les travaux ont également offert l’opportunité au Président du Togo, de rappeler l’attachement du Togo au dialogue et à la concertation pour promouvoir l’intégration régionale et le développement.



« Le Togo reste engagé pour une approche pacifique dans la résolution des difficultés que connaissent nos pays », a d’ailleurs souligné Faure Gnassingbé, avant de saluer l’initiative de la création du Groupe de soutien à la transition au Niger.



Enfin, sur le plan économique, plusieurs perspectives de coopération bilatérale ont été évoquées, particulièrement en matière de transit et de transport sur le Corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey, et pourraient être envisagées après la normalisation de la situation. « Pour marquer ce renforcement de la coopération, le Togo ouvrira bientôt une ambassade à Niamey », a annoncé Lomé.



D’après la présidence du Niger, cette visite du chef de l'État Nigérien vise à renforcer les alliances régionales du Niger en vue des discussions à venir avec l'organisation ouest-africaine.



« Cette visite intervient à la veille d'un sommet décisif de la CEDEAO qui doit examiner les sanctions imposées au Niger après le coup d'État militaire de juillet dernier. Le Togo joue le rôle de médiateur entre le Niger et la Cédéao. Plusieurs accords de coopération devraient être signés, notamment dans les domaines de la défense, du commerce et des transports. Le Niger compte sur le soutien togolais face aux sanctions régionales », a relevé Niamey.