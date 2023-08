Niger : Une délégation des leaders religieux de confession musulmane du Nigéria reçue à Niamey

« Une délégation des leaders religieux de confession musulmane de la République Fédérale du Nigéria, conduite par Cheikh Abdulahi Bala Lau est arrivée a Niamey, ce Samedi 12 Août 2023, en milieu de journée », a rapporté le journal Actu Niger.



« C’est le Premier ministre, M. Ali Mahamane Lamine Zeine, accompagné des membres du CNSP, et en présence des membres de l’association Islamique du Niger, qui a accueilli la délégation à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey. Les deux parties ont eu des échanges au salon d’honneur de l’aéroport de Niamey » même.



D’après ce journal, cette délégation en provenance du Nigeria « est à Niamey après avoir rencontré en début de semaine à Abuja le Président en exercice de la conférence des Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, le nigérian Ahmed Bola Tinubu, afin de tenter une médiation entre l’institution sous régionale et le Niger ».