Niger: des appels à la prière et au jeûne pour éviter la guerre et le chaos

« Pour éviter à leur ‘’cher pays la guerre et le chaos’’, les évêques du Niger convient leurs fidèles à trois jours de prière le 13, 14 et 15 août 2023. Ils ont par ailleurs déclaré le vendredi 18 août journée de jeune dans les deux diocèses du pays, Niamey et Maradi », a relevé le journal du Vatican.



Dans chaque paroisse d’après le communiqué signé le 10 août par Mgr Laurent Lompo, archevêque de Niamey, « les fidèles se rassembleront pour réciter le chapelet et célébrer ensuite l’eucharistie; selon le moment qui convient. Les évêques nigériens rassurent suivre de près les événements et expriment leur préoccupation face la situation qui prévaut dans leur pays ».



Dans une interview accordée à Vatican News, l’archevêque de Niamey, a estimé que les interventions doivent plutôt aller dans le sens de redonner au peuple du Niger la paix et la stabilité. Pour lui, l’attention de la communauté internationale devrait plutôt être attirée sur la souffrance que la population endurait déjà, avec près d’«1 200 000 déplacés internes, sans nourriture, ni logement; ainsi que des écoles fermées».



Mgr Lompo appelle à conjuguer les efforts pour restaurer le peuple nigérien dans sa dignité, plutôt que de penser à une intervention militaire qui empêcherait davantage l’entente sociale et la cohésion dont les nigériens ont besoin.



Abordant dans le même sens, la Conférence épiscopale réunie de l’Afrique de l’Ouest (Cerao) ainsi que les évêques de la Côte d’Ivoire ont lancé des appels à prier en solidarité avec le Niger, «en demandant à Dieu de sauver la Nation du chaos, de l’anarchie et de la guerre». Le président de la Cerao, Mgr Alexis Touably Youlo appelle par ailleurs les institutions internationales et sous-régionales à prendre «en considération la souffrance de la masse populaire dans toutes les décisions qu’elles prennent sur le Niger».