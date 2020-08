Niger : huit personnes dont six touristes abattues par des hommes armés

Des assaillants non identifiés ont abattu dimanche, en fin de matinée, huit personnes à Koré, localité située à une centaine de kilomètres de la capitale Niamey, au Niger.



Parmi les victimes figure deux nigérians et six touristes de nationalité française, probablement en excursion touristique.



Les hommes armés qui ont mené l'attaque circulaient à bord de motos.