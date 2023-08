Niger : l'ambassade des États-Unis émet une alerte de sécurité à ses citoyens

L'ambassade des États-Unis à Niamey, conseille aux citoyens américains encore présents au Niger, de s'abriter sur place, de limiter les déplacements inutiles dans la ville et d'éviter de se rendre dans le centre-ville et dans la zone du palais présidentiel, selon une alerte de sécurité du 9 août 2023.



Selon l'ambassade, il est possible que la présence des forces de sécurité soit renforcée dans le centre-ville (pour surveiller les manifestations). Il est donc important d'être prudent, de limiter les déplacements et d'éviter toute manifestation. La chancellerie rappelle qu’un couvre-feu est en vigueur le soir pour le personnel de l'ambassade américaine.



L'espace aérien du Niger étant fermé jusqu'à nouvel ordre, l'aéroport de Niamey est fermé et les vols commerciaux à destination et en provenance de la capitale du Niger sont suspendus. Les frontières du Niger sont également fermées.



L'ambassade a pris connaissance de rapports faisant état d'une pénurie d'argent liquide et de certains biens. « Il n'y a pas d'information sur la date de réapprovisionnement des ressources limitées. Veuillez faire de votre mieux pour vous organiser en conséquence », indique l'ambassade.



Pour rappel, les États-Unis ont ordonné la semaine dernière l'évacuation de leur personnel « non essentiel » à l'ambassade à Niamey, après le coup de force de militaires putschistes contre le président nigérien Mohamed Bazoum. « En raison de ce développement, le département d'Etat a ordonné le départ des employés gouvernementaux non essentiels à l'ambassade » ainsi que leurs familles, avait précisé l'organe gouvernemental.



Dans le même temps, le département d'Etat avait élevé son niveau d'alerte pour le Niger de 3 à 4, déconseillant à tout ressortissant américain de se rendre dans le pays en raison de la situation sécuritaire sur place.