Niger : l'armée intensifie ses opérations contre le terrorisme et la criminalité organisée

Théâtre Ouest (région de Tillabéri) : L'opération ALMAHAOU, le 11 septembre 2023, a permis aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) d'appréhender un individu soupçonné de complicité avec les GAT. Un complice impliqué dans la planification d'une attaque terroriste dans la zone de Fillingué a également été intercepté.



Opération NIYA (Rive droite du fleuve) : Des opérations menées dans les villages de YABALE, TAKA, et BANDIO ont conduit à l'arrestation de vingt suspects, à la neutralisation d'un terroriste, et à la destruction de quinze tricycles, vingt-cinq motos, ainsi qu'à la saisie d'une importante quantité de pièces détachées et de 10 000 litres de carburant destinés aux GAT. Cependant, un incident lié à un engin explosif improvisé (IED) à OURO DJALADIO a entraîné la mort de deux civils et blessé quatre autres.



Opération DAMISSA (région de Dosso) : Les FDS ont arrêté un terroriste circulant à moto dans le marché local de KOUROUROUBE.



Zone d'opération FARAOUTA BOUSHIA (région de Maradi) : Les FDS ont récupéré et restitué un important nombre de bétail volé par des bandits armés dans les villages de GARIN ALI, MAYDOKOKI, et BABAN RAFI.



Région de Zinder : Les FDS ont découvert et saisi 10 000 comprimés d'exol, ainsi que 86 faux passeports, nigériens et étrangers, lors d'une fouille au poste frontalier de DAN BORTO.



Théâtre Nord (région d'Agadez) : Les FDS continuent de contrôler la zone, sécurisant les convois, escortant le public, et assistant les migrants. Cette semaine, elles ont récupéré une arme de type AK47 et deux chargeurs appartenant à des bandits armés.



Théâtre Est (région de Diffa) : Dans le SECTEUR 4 de la FORCE MULTINATIONALE MIXTE (FMM), les FDS ont mené des opérations de reconnaissance dans plusieurs villages, contribuant à la récupération de l'ambulance de MALAM BOULAMARI, dérobée par Boko Haram. Des patrouilles mixtes à GOWONE ont également permis de saisir des équipements et de perturber un ravitaillement destiné aux terroristes.



Au niveau de Niamey, des opérations de sécurité, des patrouilles urbaines et périurbaines se poursuivent, permettant de démasquer des usurpateurs d'identité et des réseaux de trafic variés.



En parallèle de ces opérations, des initiatives civilo-militaires sont menées, notamment des distributions de vivres, des séances de sensibilisation sur les dangers des IED et du paludisme, la prise en charge des enfants victimes de l'explosion d'un IED, et la sécurisation des obsèques du chef du Canton du GOROUAL à YATAKALA.