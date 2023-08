Niger : l'armée organise un convoyage de camions de marchandises depuis le Burkina Faso

Les Forces Armées Nigériennes ont lancé une opération de convoyage ce vendredi 18 août 2023. L'objectif était d'assurer la sécurisation et le transport de camions de marchandises ainsi que d'autres produits essentiels depuis la région frontalière du Burkina Faso jusqu'au Niger.



Cette initiative a été mise en place grâce à une collaboration exemplaire entre les autorités nigériennes et burkinabé. L'opération a mobilisé d'importants moyens aériens et terrestres.



L'arrivée des camions a été accueillie avec enthousiasme dans les localités traversées, notamment à Téra, ville frontalière du Burkina Faso.