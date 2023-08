Niger : l'éventuelle intervention militaire "n'a pas été et ne sera pas retirée de la table"

En réponse à une question d'Al Jazeera sur les mesures à prendre une fois le délai d'une semaine, accordé par la CEDEAO à la junte nigérienne pour restituer le pouvoir, écoulé, Ajuri Ngelale a annoncé qu'une session extraordinaire de l'organisation régionale se tiendra à Abuja le 10 août 2023 pour discuter de la situation.



"Nous ne souhaitons pas nous aventurer dans des spéculations", a souligné le porte-parole du président nigérian, Bola Ahmed Tinubu. Cependant, il a réaffirmé l'engagement à rétablir l'ordre constitutionnel et a insisté sur le retour d'un pouvoir civil sous la direction du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. "Cela pourrait se produire la semaine prochaine ou le mois prochain, nous verrons."



"Nous sommes résolus à utiliser tous les moyens à notre disposition, y compris sur le plan régional, pour atteindre nos objectifs. Ceci ne se limite pas exclusivement à une intervention militaire. Par ailleurs, l'option militaire n'a pas été écartée et reste sur la table", a précisé Ajuri Ngelale. Il a également évoqué l'efficacité des sanctions déjà imposées au Niger et a laissé entendre qu'elles pourraient être renforcées par de nouvelles mesures coercitives.