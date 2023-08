Niger : la délégation de la CEDEAO quitte le pays sans avoir rencontré le chef de la junte

Les représentants de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) quittent le Niger quelques heures après leur arrivée, sans avoir rencontré le chef des putschistes au pouvoir, le général Abdourahmane Tchiani.



C'est ce que rapporte l'Agence France-Presse (AFP) citant un membre de la délégation. Selon l'AFP, la délégation de la CEDEAO, arrivée au Niger dans la soirée du jeudi 3 août, « n'a vu ni le chef des militaires qui ont pris le pouvoir la semaine dernière, le général Abdourahamane Tchiani, ni le président renversé Mohamed Bazoum ».



Une délégation de médiateurs de la CEDEAO, dirigée par l'ex-président nigérian Abdulsalami Abubakar, avec dans ses rangs l’influent chef religieux, le sultan de Sokoto Muhammad Sa'ad Abubakar III, devait rencontrer les putschistes pour leur présenter les demandes des chefs de la communauté.



Lors d'un sommet extraordinaire tenu le 30 juillet dernier, les dirigeants ouest-africains ont fixé un ultimatum d’une semaine aux militaires putschistes pour libérer le président Mohamed Bazoum, et organiser le « retour complet à l’ordre constitutionnel ».



Si ces demandes ne « sont pas satisfaites dans un délai d'une semaine », l’organisation ouest-africaine « prendra toutes les mesures nécessaires », y compris le recours à la force.



S'exprimant à la télévision nationale le 2 août, le général Tchiani, chef du Conseil national pour le salut de la patrie (CNSP), a déclaré que le Niger ne céderait pas aux pressions régionales et internationales visant à rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Il a appelé le peuple nigérien à être prêt à défendre la patrie face aux menaces extérieures.



Le président déchu, M. Bazoum, selon les déclarations de responsables politiques nigériens, est en « bonne santé » et a été en contact téléphonique avec des dirigeants et des responsables gouvernementaux d'autres pays, mais il lui est interdit de quitter sa résidence.