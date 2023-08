Niger : le général Tchani ordonne à l'armée de relever le niveau d'alerte

Le chef de la junte nigérienne, le général Tchani, a ordonné ce 9 août 2023 aux forces de défense et de sécurité de relever le niveau d'alerte après des « actes de déstabilisation », a indiqué un porte-parole à la Télévision nationale.



« Les forces françaises ont fait décoller ce 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena, à 6h01. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace, de 6h39 à 11h15 », a déclaré le porte-parole de la junte nigérienne.



« Ces actes nous confortent dans notre analyse de la situation », a ajouté le porte-parole de la junte qui évoque également la libération de terroristes et une attaque contre une position de la garde nomade.



Le CNSP, entité dirigeante du pouvoir militaire au Niger, estime que ces actions ont pour but de créer un sentiment généralisé d'insécurité.