Niger : le président de la République visite le site du Programme Grande Irrigation à Diffa

Le président de la République, chef de l'État, le général d’armée Abdourahamane Tiani, était sur le site de l’aménagement hydro-agricole de CDA de Diffa, le mercredi 19 novembre 2025. Il s’est agi pour le chef de l'État d’aller constater de visu l’état de la mise en valeur du périmètre.



L’aménagement hydro-agricole CDA de Diffa, qui couvre une superficie totale de près de 204 hectares, a été réhabilité dans le cadre du Programme Grande Irrigation du président de la République par l’Office National des Aménagements Hydro-Agricoles (ONAHA) sur financement du Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (FSSP), à plus de 1,3 milliard de FCFA hors taxes.



Les principales cultures pratiquées sont le riz, le blé et le maraîchage. Arrivé sur le site, le chef de l’État a été tout d’abord accueilli par les populations bénéficiaires venues massivement l’acclamer, avant de suivre une présentation faite par le directeur général de l’ONAHA, le lieutenant-colonel Bilaly Elhadj Gambobo, accompagné par les cadres du génie rural, sur l’état d’exploitation du périmètre, l’état de la station de pompage en son état initial et après sa reconstruction, la rupture de la digue et sa reprise, et enfin le stade actuel de la mise en valeur du périmètre.



Après toutes ces explications, le chef de l’État s’est rendu au niveau de la station de pompage où il a trouvé un réseau de drainage bien alimenté par les eaux de la Komadougou Yobé et la nappe phréatique sous-jacente au système hydraulique de cette rivière. Le président de la République a ensuite visité la digue de protection en sa zone de rupture.



La digue est réalisée en deux parties, d’une longueur totale de 2,05 km. Aussi, le Président de la République, chef de l’État, Abdourahamane Tiani, a visité un forage avant de s’entretenir avec les producteurs venus lui présenter les différentes variétés de leur récolte, notamment le riz et le blé. Visiblement satisfait, le chef de l’État a encouragé ces exploitants et les a rassurés de l’accompagnement de l’État.