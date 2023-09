Niger : les USA ont restreint de plus de 600 millions $ l’aide à la sécurité

Le 22 septembre 2023, le secrétaire d'État américain, Antony J. Blinken, a tenu une réunion cruciale avec des représentants des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de la Mauritanie et de la Commission de la CEDEAO. L'objectif principal de cette rencontre était de discuter de la crise politique complexe en cours au Niger.



Soutien à la CEDEAO pour Préserver l'Ordre Constitutionnel



Le secrétaire Blinken a exprimé sa reconnaissance envers la CEDEAO pour ses efforts inlassables visant à trouver une solution qui préserve l'ordre constitutionnel au Niger. Il est crucial de noter que la CEDEAO a joué un rôle prépondérant dans la médiation de la crise politique au Niger et que cette réunion a été l'occasion de réaffirmer le soutien des États-Unis à ces efforts.



Une Position Unie



L'un des points les plus marquants de cette réunion a été l'unité affichée par les partenaires présents. Ils ont clairement indiqué que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger (CNSP) doit libérer le président Mohamed Bazoum, sa famille et toutes les personnes détenues illégalement. Cette position commune souligne l'importance cruciale accordée à la défense de la démocratie au Niger.



Mesures Prises par les États-Unis



Le secrétaire Blinken a également évoqué les mesures prises par les États-Unis pour soutenir la pression exercée par la CEDEAO sur le CNSP en vue du rétablissement de la démocratie au Niger. Parmi ces mesures, on compte :



- Restriction de l'Aide : Les États-Unis ont décidé de restreindre plus de 600 millions de dollars d'aide à la sécurité et au développement en réponse à la crise politique au Niger. Cette mesure vise à exercer une pression économique sur les auteurs du coup d'État.



- Suspension des Compacts de la MCC : Les compacts de la Millennium Challenge Corporation (MCC) ont été suspendus, une autre action qui souligne l'engagement ferme des États-Unis en faveur du rétablissement de la démocratie.



Appréciation pour l'Action Énergique de la CEDEAO



Le secrétaire Blinken a conclu en exprimant son appréciation pour les actions énergiques menées par la CEDEAO en défense de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Cette réunion a renforcé la coopération entre les États-Unis et leurs partenaires de la CEDEAO dans la recherche de solutions à la crise politique au Niger.