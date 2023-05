Niger : les nouveaux projets solaires jettent les bases d'un mix énergétique diversifié

La CAE salue la récente signature d'un accord entre Savannah Energy Niger Solar Limited, filiale de la société énergétique indépendante britannique Savannah Energy, et le gouvernement du Niger pour le développement de deux centrales solaires photovoltaïques d'une capacité totale allant jusqu'à 200 MW.



Dans cette avancée significative pour le secteur énergétique du Niger, Ibrahim Yacoubou, ministre d'État de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Catherine Inglehearn, ambassadrice britannique auprès de la République du Niger et Yacine Wafy, vice-président de l'Afrique de l'Ouest de Savannah, se sont réunis à Niamey le 10 mai pour concrétiser ce partenariat novateur.



Les centrales seront situées à environ 20 km de Maradi et de Zinder, dans le sud du Niger, avec une capacité installée comprise entre 50 et 100 MW, pour une capacité installée potentielle totale allant jusqu'à 200 MW. Ces projets solaires devraient augmenter de plus de 20% la production d'électricité du pays connectée au réseau, fournissant une énergie fiable et abordable à tous.



De plus, les centrales solaires devraient réduire les émissions annuelles de CO2 d'environ 260 000 tonnes. Les projets solaires seront reliés au réseau électrique du centre-sud du Niger, avec des plans pour s'interconnecter avec la zone du réseau ouest, desservant Niamey, d'ici 2026 grâce à un projet financé par la Banque mondiale.



Une fois les études de faisabilité terminées dans le courant de l’année prochaine, les projets solaires devraient être approuvés en 2024, avec une première production d'électricité prévue entre 2025 et 2026.



Savannah prévoit de financer l'initiative en combinant ses propres recettes avec l’emprunt spécifique au projet. Le partenariat entre Savannah Energy et le Niger est un exemple phare d’une collaboration réussie dans le secteur énergétique de l'Afrique. Il est un exemple de la manière dont la synergie entre les nations africaines riches en ressources et les entreprises privées peut entraîner des développements de projet exceptionnels.



Cette entreprise met en lumière l'impact transformateur que la signature de tels accords peut avoir pour stimuler le paysage énergétique et favoriser une croissance durable dans la région.



En attendant, Savannah Energy a déjà fait des progrès notables au Niger, avec la signature récente en mars 2022 pour la construction et l'exploitation du premier parc éolien du pays, ainsi qu'un protocole d'accord signé en 2018 pour un schéma de production précoce utilisant les ressources de pétrole brut dans le bassin de la dépression d'Agadem, au sud-est du Niger.



Ces développements soulignent non seulement le rôle actif de Savannah Energy au Niger, mais illustrent également leur engagement à promouvoir des solutions énergétiques diversifiées et durables dans la région.