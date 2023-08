Niger : les putschistes annoncent vouloir poursuivre le président Bazoum pour « haute trahison » contre la patrie

Le gouvernement de transition du Niger dit « réunir les éléments nécessaires de preuves pour poursuivre devant les instances compétentes nationales et internationales le président Bazoum et ses complices locaux et internationaux pour haute trahison… », a déclaré dimanche soir à la télévision nationale le colonel-major Amadou Abdramane, porte-parole de la junte.



En outre, la juntea appelé à « s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré, alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'il dispose encore de tous les moyens de communication ». Elle a assuré que le président déchu Mohamed Bazoum « reçoit régulièrement la visite de son médecin ».



Mohamed Bazoum, président du Niger, a été renversé à la suite d’un coup d’État militaire le 26 juillet. Depuis, il est retenu dans l’enceinte du palais présidentiel. Si la communauté internationale se mobilise pour obtenir sa libération, ses conditions de détention inquiètent.



Ils sont aux mains des putschistes. Mohamed Bazoum, le chef d’État nigérien, son épouse et leur plus jeune fils sont retenus prisonniers dans l’enceinte du palais présidentiel de Niamey depuis deux semaines. L'actuel président élu du Niger, âgé de 63 ans, et arrivé au pouvoir en 2021, a été renversé le 26 juillet dernier par sa garde présidentielle à la suite d’un mouvement d’humeur initié par des militaires.