Niger : les putschistes assurent avoir empêché la réalisation d’une menace avec le coup d'État

"Le coup d’État a été justifié, il a empêché la réalisation d’une menace qui aurait très certainement touché non seulement le Niger mais aussi le Nigeria", aurait déclaré Abdourahamane Tchiani. Ses propos ont été cités par le Sheikh nigérian Abdullahi Bala Lau et relayés par le journal Daily Trust. Le Sheikh s’était rendu au Niger avec une délégation de chercheurs musulmans nigérians pour rencontrer les représentants du CNSP. "Si nous n’avions pas pris le pouvoir, le Nigeria aurait souffert", lui aurait dit Abdourahamane Tchiani.



Le président du CNSP aurait également indiqué: "Nos portes sont ouvertes pour étudier la démocratie et la paix afin de pouvoir régler la situation. Il est bien dommage que les dirigeants de la Cédéao ne nous aient pas écoutés avant de nous demander d’abandonner le pouvoir". Selon Bala Lau, Abdourahamane Tchiani s’est excusé de ne pas avoir accordé suffisamment d’attention à la délégation envoyée plus tôt par le président nigérian Bola Tinubu. Abdourahamane Tchiani aurait été fâché par l’ultimatum posé par la Cédéao.



Cependant le général n’a pas voulu préciser de quelle menace il s’agissait.