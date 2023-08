Nigeria : Google soutient le programme de 1 million d'Emplois numériques

Dans un communiqué de la Présidence, le vice-président du Nigeria, le Sénateur Kashim Shettima, a salué l'engagement de Google envers le programme d'1 million d'emplois numériques lancé par l'administration Tinubu, à travers une généreuse subvention de 1,2 milliard de nairas.



La réception, qui a eu lieu à la Villa Présidentielle, a vu le Vice-Président accueillir chaleureusement une délégation de cadres de Google, une entreprise technologique mondiale de premier plan. Le Vice-Président a exprimé son appréciation pour l'annonce d'une subvention considérable en soutien à l'initiative d'emplois numériques, et a encouragé d'autres entreprises à suivre cet exemple inspirant.



"Le moment est venu de penser en dehors du cadre conventionnel et de créer davantage d'opportunités d'emploi. L'action est primordiale. Les discours peuvent être faciles, mais concrétiser des idées est une tâche ardue. Je tiens à vous assurer que cette administration est prête à collaborer avec vous.



"Le Nigeria est résolument ouvert aux affaires. Le Président actuel aspire à léguer un héritage dont tous les Nigérians seront fiers pour les années à venir", a déclaré le Vice-Président.



Abordant le potentiel de la jeune population du Nigeria, le Sénateur Shettima a souligné : "Nous avons une opportunité unique d'exploiter le potentiel de notre vaste population de jeunes pour générer des millions d'emplois dans le secteur numérique.



"Notre pays compte plus de locuteurs anglophones que bien des nations africaines et au-delà. Après avoir manqué les ères agricole et industrielle, nous nous trouvons désormais dans l'ère post-industrielle axée sur la connaissance. Nous avons le potentiel et l'occasion inestimable de combler le déficit mondial de talents attendu."



"Il existe plusieurs initiatives, à l'instar de celle d'Access Bank, qui forme 1000 jeunes aux compétences numériques pour créer des opportunités d'emploi. Nous collaborons avec Wema Bank, la Banque de l'Industrie et d'autres partenaires pour ce projet. Nous sommes disposés à collaborer étroitement avec Google dans l'intérêt supérieur de notre nation", a-t-il ajouté.



Le Directeur de Google pour l'Afrique de l'Ouest, M. Olumide Balogun, s'est montré enthousiaste quant à la vision de l'administration Tinubu de créer un million d'emplois numériques. Il a confirmé l'engagement de Google à allouer plus de 1,2 milliard de nairas en subventions pour soutenir cette initiative. En effet, ce programme vise à doter plus de 20 000 jeunes et femmes de compétences numériques, stimulant ainsi le développement des startups et la création de milliers d'emplois dans le secteur.



M. Charles Murito, Directeur des Relations Gouvernementales et des Politiques Publiques pour Google en Afrique, a réitéré la détermination de l'entreprise à investir dans l'infrastructure numérique à travers le continent. Il a souligné que la transformation numérique du continent pourrait servir de moteur aux emplois technologiques ciblés.



M. Murito a souligné le potentiel de l'Afrique, affirmant que "Google ne peut réaliser sa vision et ses objectifs sans une efficacité au Nigeria."



L'initiative de Google vise à former 20 000 femmes et jeunes nigérians aux compétences numériques, grâce à une subvention du bras philanthropique de Google "Mind the Gap", en partenariat avec Data Science Nigeria et la Creative Industry Initiative for Africa. Cette initiative se joint à l'engagement de l'administration du Président Bola Tinubu, visant à accroître la participation des jeunes Nigérians à l'économie numérique en créant un million d'emplois numériques.



La délégation de Google, menée par M. Olumide Balogun, a également compté des membres clés tels que Mme Oluwatamilore Oni, Responsable du Programme pour Google Afrique, M. Adewolu Adene, Responsable des Affaires Gouvernementales et des Politiques Publiques, et M. Taiwo Kola-Ogunlade, Responsable des Communications et des Affaires Publiques pour Google en Afrique de l'Ouest, parmi d'autres.